Туркменские бренды представлены на выставке ISM Middle East в Дубае

Туркменские бренды Täze aý, Bars, Hasar и Kilwan представлены на международной выставке кондитерских изделий и снеков ISM Middle East 2025, которая проходит с 15 по 17 сентября 2025 года в Дубайском мировом торговом центре

Как сообщается на сайте мероприятия, Экспо объединяет ведущие мировые бренды, новейшие продукты и представителей отрасли из стран Ближнего Востока, Африки и Азии.

ISM Middle East предоставляет возможности для налаживания деловых контактов, обсуждения тенденций отрасли и поиска новых партнеров.

Организаторы подчеркивают, что ISM Middle East — это больше, чем торговая площадка: это пространство для обмена опытом, презентации продуктов следующего поколения и стимулирования роста бизнеса. Каждая встреча и каждая сделка способствуют развитию индустрии кондитерских изделий и снеков.

Туркменские компании также представят свою продукцию на международной выставке WorldFood Moscow 2025, которая пройдет в Москве с 16 по 19 сентября текущего года.