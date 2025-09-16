Туркменистан представил энергетические возможности на Gastech 2025 в Милане

Туркменистан представил свои возможности в газовой отрасли на Gastech 2025, крупнейшей международной выставке и конференции, прошедшей 9–12 сентября в Милане. Об этом сообщает Туркмен Энергия Форум.

В частности, речь идет о наличии четвёртых по величине газовых запасов в мире, включая супергигантское месторождение «Галкыныш», продвижении проекта газопровода TAPI, открывающего доступ к динамичным рынкам Азии, расширении инвестиционных возможностей на каспийском шельфе и в нефтепереработке, приоритетном внимании к искусственному интеллекту, возобновляемым источникам энергии и сокращению выбросов метана в рамках повестки устойчивого развития.

Главной темой Gastech 2025 стало будущее природного газа. Более 50 тысяч специалистов из 150 стран обсуждали роль газа в энергетическом переходе и стремление отрасли к инновациям и чистым технологиям, отмечает Туркмен Энергия Форум.

Лидеры отрасли подчеркнули, что газ остаётся ключевым ресурсом для доступности, надёжности и декарбонизации энергосистем. Chevron подтвердила долгосрочную уверенность в рынках, Cheniere Energy и ADNOC прогнозируют рост на два десятилетия, а Baker Hughes выделила значимость технологических достижений и рекордных контрактов по СПГ.

Основной спрос сосредоточен на азиатском рынке, при этом новые возможности открываются в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Туркмен Энергия Форум провёл ряд встреч и пригласил компании на юбилейный 30-й OGT 2025 в Ашхабаде (22–24 октября). Своё участие подтвердили около 300 делегатов из 40 стран, а выставочная площадь полностью забронирована. Программа мероприятия обещает насыщенные дискуссии о проектах, инвестициях и инновациях.