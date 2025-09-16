Председатель Меджлиса Туркменистана приняла верительную грамоту посла Бахрейна

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова приняла верительную грамоту от нового посла Королевства Бахрейн в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Бассама Ахмеда Али Марзука, сообщает пресс-служба национального парламента.

Руководитель туркменского парламента от имени президента страны поздравила дипломата с назначением на высокую дипломатическую должность и пожелала успехов в предстоящей деятельности по укреплению межгосударственных отношений.

В ходе встречи посол был ознакомлен с приоритетными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, структурой национального парламента и его деятельностью по модернизации законодательной базы страны.

Стороны обменялись мнениями о состоянии политико-дипломатических отношений между двумя государствами, обсудили перспективы развития экономического, культурного и межпарламентского сотрудничества, а также вопросы укрепления мира и взаимного доверия.

Бахрейнский дипломат высоко оценил проведение в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей конференции ООН по наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю, отметив большое значение данного международного форума.