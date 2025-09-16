На западе Туркменистана конкурс «Книги-ключ к успеху» объединил 300 любителей чтения

Вчера в Балканабатском филиале учебного центра Kämil bilim был проведен конкурс «Книги – ключ к успеху».

В мероприятии приняло участие около 300 книголюбов из западного региона страны, сообщили в учебном центре.

Участники выполнили тестовые задания по произведениям Рахмета Гылыджова Halallyk kyssalary и Комека Кулиева Ömür kerweni.

По итогам конкурса первое место заняла Хатыджа Нурбердыева, учитель туркменского языка и литературы средней специальной школы № 22 с углубленным изучением английского языка, физики и математики города Балканабат.

Второе место присуждено Азизе Гуламовой, ученице этой же школы.

Третье место завоевала Нурджемал Ниязмырадова, ученица средней школы № 8 этрапа Эсенгулы Балканского велаята.

Конкурс был проведён с целью повышения образованности подрастающего поколения, привлечения его к чтению и улучшения памяти.

Организаторами конкурса выступили Главное управление образования Балканского велаята Министерства образования Туркменистана и Балканабатский филиал учебного центра Kämil bilim.

Победителям были вручены памятные подарки и предоставлены льготы на обучение в Kämil bilim.