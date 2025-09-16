На западе Туркменистана конкурс «Книги-ключ к успеху» объединил 300 любителей чтения
Вчера в Балканабатском филиале учебного центра Kämil bilim был проведен конкурс «Книги – ключ к успеху».
В мероприятии приняло участие около 300 книголюбов из западного региона страны, сообщили в учебном центре.
Участники выполнили тестовые задания по произведениям Рахмета Гылыджова Halallyk kyssalary и Комека Кулиева Ömür kerweni.
По итогам конкурса первое место заняла Хатыджа Нурбердыева, учитель туркменского языка и литературы средней специальной школы № 22 с углубленным изучением английского языка, физики и математики города Балканабат.
Второе место присуждено Азизе Гуламовой, ученице этой же школы.
Третье место завоевала Нурджемал Ниязмырадова, ученица средней школы № 8 этрапа Эсенгулы Балканского велаята.
Конкурс был проведён с целью повышения образованности подрастающего поколения, привлечения его к чтению и улучшения памяти.
Организаторами конкурса выступили Главное управление образования Балканского велаята Министерства образования Туркменистана и Балканабатский филиал учебного центра Kämil bilim.
Победителям были вручены памятные подарки и предоставлены льготы на обучение в Kämil bilim.