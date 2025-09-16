Конор Макгрегор снял кандидатуру с президентских выборов в Ирландии

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о решении не участвовать в президентских выборах в Ирландии. Об этом боец сообщил в социальных сетях.

Макгрегор отметил, что принял это решение после обдумывания и консультаций с семьей. При этом он подчеркнул, что его приверженность родной стране не ослабевает.

«Я буду продолжать служить своему народу, используя международную платформу для продвижения ирландских интересов за рубежом, укреплять наши экономические возможности и выступать за прозрачность и ответственность в общественной жизни внутри страны», — написал спортсмен.

Президентские выборы в Ирландии запланированы на 11 ноября 2025 года. Действующий президент Майкл Хиггинс занимает этот пост с 2011 года.