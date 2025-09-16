Замглавы МИД Туркменистана встретился с новым послом Бахрейна

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев встретился с новым послом Королевства Бахрейн в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Бассамом Ахмедом Али Марзуком. В начале встречи посол вручил копии верительных грамот.

Как сообщает МИД Туркменистана, поздравив дипломата с назначением на ответственный пост, туркменская сторона выразила готовность оказать всяческое содействие и поддержку в деятельности по укреплению двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Участники встречи затронули вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. Была подчеркнута важность налаживания межпарламентских связей, а также активизации сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух государств.