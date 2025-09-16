Для таможенников Туркменистана проведён семинар по внедрению системы eTIR

В здании Государственной таможенной службы Туркменистана 10-11 сентября состоялся национальный семинар, посвящённый вопросам внедрения Конвенции TIR (Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП) и её 11-го Приложения, регулирующего функционирование системы eTIR (электронный TIR).

Мероприятие было организовано при поддержке Секретариата МДП Европейской экономической комиссии ООН (Женева), Международного союза автомобильного транспорта (IRU) и Ассоциации международных автоперевозчиков Туркменистана (THADA). Об этом сообщается на сайте таможенной службы.

В работе семинара приняли участие международные эксперты: Сами Ганми, представитель Секретариата МДП ЕЭК ООН (Швейцария), Вахтанг Зарандия, представитель IRU (Швейцария), Элеор Хакимов, представитель Секретариата МДП ЕЭК ООН (Узбекистан).

Участники обсудили правовые и практические аспекты применения Конвенции МДП, а также роль частного сектора в развитии системы eTIR. Особое внимание было уделено вопросам адаптации национального приложения eTIR и взаимодействию с международными партнёрами.