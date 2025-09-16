ГК «Туркменнебит» повторно объявляет международный тендер на закупку общезаводского и бурового оборудования
10.09.2025 — 16:00
Государственный концерн «Туркменнебит» от имени тендерной комиссии повторно объявляет международный открытый тендер №68/5 на закупку с участием производителей и участников, являющихся официальными дистрибьюторами производителей, по нижеследующему лоту
Лот №2 – Общезаводское, технологическое, буровое оборудование
Вам предлагается по адресу ГК «Туркменнебит»:
- подать заявку (от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета в офшорных зонах, заявки не принимаются) о желании участвовать в тендере с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов;
- ознакомиться с Законом Туркменистана «О тендерах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», с выпиской из «Правил проведения тендера» и перечнем документов, необходимых для участия в тендере;
- получить спецификацию лота, технические требования и основные условия контракта.
- получить счёт на оплату средств в размере 575 долларов США (с НДС) или эквивалент в манатах за лот за участие в тендере на безвозмездной основе.
В вышеуказанном тендере могут участвовать только производители и участники, являющиеся официальными дистрибьюторами производителей.
Тендерные предложения принимаются в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня официального опубликования в газете «Нейтральный Туркменистан» объявления о данном тендере, но не позднее 16:00 часов (по местному времени) 30-го рабочего дня.
Предложения, поступившие позже установленного выше срока, приниматься не будут.
Счёт для перечисления денежных средств будет указан при подаче письменной заявки.
Один запечатанный конверт с полным тендерным предложением (котировкой), заверенный мастичной печатью, должен быть доставлен по вышеуказанному адресу с момента опубликования объявления и принимается к рассмотрению после поступления денежных средств на счёт. В тендерный конверт в обязательном порядке вложить электронный вариант анкеты, основных условий договора (в формате «Word») и технико-экономическую спецификацию (в формате «Excel»).
Всю необходимую информацию можно скачать на сайтах: www.turkmennebit.gov.tm, www.oilgas.gov.tm или получить по нижеуказанному адресу.
Телефоны для справок:
+993 12 40-39-93
+993 12 40-39-90
+993 12 40-33-06
+993 12 40-35-78
+993 12 40-35-77
Факс:
+993 12 40-39-24
Электронный адрес:
fer@turkmennebit.gov.tm