В Туркменистане прошла конференция, посвященная успехам женщин-предпринимателей

Вчера в Ашхабаде, в Центральном здании общественных организаций Туркменистана состоялась конференция, посвященная достижениям женщин-предпринимателей страны.

Конференция была приурочена к празднованию 34-й годовщины независимости Туркменистана и организована Центральным советом Союза женщин и Центром деловых женщин, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В ходе выступлений была отмечена особая значимость достижений женщин в различных областях частного сектора. Как было сказано, Центр деловых женщин при Союзе женщин Туркменистана в настоящее время ставит своей целью поддерживать трудолюбивых и талантливых женщин, помогать находить свое достойное место в жизни.

Усилия Центра имеют большое значение в оказании непосредственной поддержки большинству женщин-предпринимателей в продолжении их деятельности.

В настоящее время в женском предпринимательстве набирают обороты направления традиционно народного ремесленничества – ковроделие, ювелирное дело.

Так, например, во все времена востребованностью пользуются туркменские ковры ручного изготовления, а также паласы, килимы, различные сувениры. Среди ювелирных украшений популярны браслеты, броши, подвески, наголовные украшения. Женщины-ювелиры изготавливают их как в традиционном виде, так и в современных решениях.

В рамках конференции была организована выставка, на которой были представлены достижения различных сфер частного сектора Туркменистана.