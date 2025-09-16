В МИД Туркменистана обсудили вопросы снижения уровня Каспийского моря

В Министерстве иностранных дел Туркменистана на одиннадцатом заседании высокоуровневой рабочей группы по вопросам Каспийского моря обсуждались вопросы, связанные с уменьшением уровня воды в Каспийском море. Участники также предложили создать рабочую группу при прикаспийских государствах. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана.

В мероприятии приняли участие делегации прикаспийских стран: от Туркменистана — М.Г. Атаджанов, от Азербайджана — С.А. Шарифов, от Ирана — К.Г. Абади, от Казахстана — З.А. Аманжолов, от России — Н.Н. Удовиченко.

В ходе заседания стороны обсудили методы установления исходных линий на Каспийском море. Кроме того, был дан обзор развития сотрудничества в регионе и рассмотрены вопросы подготовки к следующей встрече министров иностранных дел.

Одиннадцатое заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря стартовало 15 сентября и продолжается.

На конференции прошедшей 12 августа в Туркменбаши в честь Международного дня Каспия, было объявлено, что саммит Каспийского региона в 2026 году состоится в Иране.