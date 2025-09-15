Сборная Туркменистана завоевала 38 медалей на Балканском открытом чемпионате по джиу-джитсу

Национальная сборная Туркменистана по джиу-джитсу успешно завершила выступление на 20-м Балканском открытом чемпионате, который прошел в Афинах (Греция) с 11 по 14 сентября.

В заключительные дни чемпионата (13-14 сентября) туркменские джитсеры продемонстрировали отличную подготовку в различных дисциплинах. В категории “не ваза” золотые медали завоевали Солтанмырат Нурыев (62 кг), Шыхберды Рахманов (69 кг), Багтыяр Мырадов (77 кг) и Рахат Курбанов (85 кг в мастерской группе).

Серебряными призерами в дисциплине “не ваза” стали Алышир Джумамырадов (62 кг), Ыслам Овезов (69 кг) и Эзиз Ёллыев (85 кг). Бронзовые награды получили Ыслам Реджепов (62 кг), Даянч Куллыев (69 кг) и Аннагурт Аманмырадов (77 кг).

В дисциплине “но ги” чемпионами стали Ыслам Реджепов (62 кг) и Ыслам Овезов (69 кг). Серебро завоевали Сулейман Нурыев (62 кг), Даянч Куллыев (69 кг) и Эзиз Ёллыев (85 кг). Бронзовыми призерами стали Солтанмырат Нурыев (62 кг), Шыхберди Рахманов (69 кг), Огулдурсын Азимова и Аннагурт Аманмырадов (85 кг).

По итогам всего турнира туркменские спортсмены завоевали 38 медалей: 14 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград.