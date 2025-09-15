Действующий глава Татарстана (РФ) Рустам Минниханов победил на выборах руководителя республики, набрав 88,09% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ после обработки 100% протоколов, передает РИА Новости.

В избирательной кампании приняли участие четыре кандидата. Помимо Минниханова, выдвинутого партией «Единая Россия», за пост главы региона боролись: депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов (КПРФ), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виталий Смирнов и заместитель директора компании «Байлык № 3» Руслан Юсупов (ЛДПР).

68-летний Рустам Минниханов возглавляет Татарстан с 2010 года. Ранее он дважды переизбирался на этот пост – в 2015 и 2020 годах. С 2005 по 2010 год занимал должность премьер-министра республики.

В январе 2023 года Минниханов подписал закон об изменении Конституции Татарстана, согласно которому должность руководителя региона получила официальное наименование «глава» или «раис».

За период руководства республикой Минниханов был отмечен рядом государственных наград, в том числе в 2021 году – орденом Туркменистана «Garaşsyzlyk» за вклад в развитие межрегионального сотрудничества.

Татарстан традиционно играет важную роль в развитии российско-туркменских отношений на межрегиональном уровне. По данным МИД Туркменистана, республика занимает особое место среди российских регионов «как в силу своего мощного ресурсно-промышленного потенциала, так и исторических связей между двумя братскими народами».

Плодотворно развивается сотрудничество с предприятиями и компаниями Татарстана в экономике, торговле, транспорте. Значимые перспективы открываются в аграрной, пищевой и перерабатывающей промышленности.