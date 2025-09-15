Россия выделила Туркменистану 500 мест в вузах на 2026/2027 учебный год

Правительство России выделило гражданам Туркменистана квоту в 500 бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального и высшего образования на 2026/2027 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Туркменистане.

«Правительство России вновь выделило Туркменистану 500 мест для получения высшего образования. Это уникальная возможность для тех, кто стремится к знаниям и мечтает о лучших образовательных перспективах», – говорится в сообщении.

Как уточняется, чтобы принять участие в кампании, нужно зарегистрироваться на сайте education-in-russia.com. Новая квотная кампания 2026/2027 учебного года стартовала 15 сентября.