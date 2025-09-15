Педагоги двух вузов Туркменистана приняли участие в семинаре в Астане
В рамках программы Erasmus+ группа преподавателей Государственного энергетического института Туркменистана и Международного университета нефти и газа имени Ягшигельди Какаева посетила Астану для участия в четырёхдневном семинаре.
Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, визит состоялся по приглашению Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и организован в рамках международных инициатив, направленных на укрепление системы образования в Центральной Азии в соответствии с принципами экологического, социального и управленческого образования (ESG).
Семинар в Астане, прошедший с 9 по 12 сентября, был посвящен экологическим проблемам и практике отчетности в сфере высшего образования с акцентом на применение подходов ESG в контексте Центральной Азии. Основными темами стали:
- ESG и переход к «зеленой» экономике в Европейском Союзе и Центральной Азии;
- Экологические стандарты, аудит и отчетность для устойчивого развития;
- Современные технологические решения для охраны атмосферного воздуха;
- Устойчивые практики в образовании и производстве;
- Разработка мини-стратегий ESG для решения экологических проблем.
В заключение участники обменялись мнениями о внедрении принципов ESG в высшее образование и практику.