Педагоги двух вузов Туркменистана приняли участие в семинаре в Астане

В рамках программы Erasmus+ группа преподавателей Государственного энергетического института Туркменистана и Международного университета нефти и газа имени Ягшигельди Какаева посетила Астану для участия в четырёхдневном семинаре.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, визит состоялся по приглашению Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и организован в рамках международных инициатив, направленных на укрепление системы образования в Центральной Азии в соответствии с принципами экологического, социального и управленческого образования (ESG).

Семинар в Астане, прошедший с 9 по 12 сентября, был посвящен экологическим проблемам и практике отчетности в сфере высшего образования с акцентом на применение подходов ESG в контексте Центральной Азии. Основными темами стали:

ESG и переход к «зеленой» экономике в Европейском Союзе и Центральной Азии;

Экологические стандарты, аудит и отчетность для устойчивого развития;

Современные технологические решения для охраны атмосферного воздуха;

Устойчивые практики в образовании и производстве;

Разработка мини-стратегий ESG для решения экологических проблем.

В заключение участники обменялись мнениями о внедрении принципов ESG в высшее образование и практику.