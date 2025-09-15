В Туркменистане на этой неделе ожидаются дожди

Жаркая погода в Туркменистане постепенно уступает место сентябрьской прохладе. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозом погоды в стране на эту неделю, опубликованном в газете «Туркменистан».

В Ашхабаде в начале недели ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер поменяет направление с северо-западного на восточное, со скоростью от 10-12 до 13-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14…+16 градусов до +19…+21 градуса, днём от +24…+26 градусов до +31…+33 градусов.

В Балканском велаяте ожидается переменная облачность, в начале и конце недели возможны осадки. Ветер поменяет направление с северо-западного на восточное, со скоростью от 8-13 до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12…+17 градусов до +18…+23 градусов, днём от +28…+33 градусов, в прибрежных районах области от +22…+27 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается переменная облачность, в начале недели переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-западный, порывы от 8-13 метров в секунду до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +13…+18 градусов до +17…+22 градусов, днём от +23…+28 градусов до +29…+34 градусов.

В Марыйском велаяте ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный, порывы от 7-12 метров в секунду до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12…+17 градусов, днем ​​от +16…+21 градуса, днем ​​от +23…+28 градусов до +29…+34 градусов.

В Лебапском велаяте переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-восточный, скорость от 8-13 до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +11…+16 градусов, днем ​​от +15…+20 градусов, днем ​​от +21…+26 градусов до +28…+33 градусов.

В Дашогузском велаяте переменная облачность, в начале и конце недели возможны дожди. Ветер северо-западный, восточный, скорость от 7-12 до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха составит от +9… +14 градусов ночью до +13… +18 градусов, от +20… +25 градусов днем ​​до +25… +30 градусов.