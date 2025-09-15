В Туркменистане издан учебник по японскому языку для школьников IX классов

В Туркменистане издан учебник по японскому языку для учащихся IX классов общеобразовательных школ страны. Авторы учебника Х.Ито, Н.Кацу и А.Таганова.

Данный учебник полностью соответствует утвержденной учебной программе по предмету, сообщает Министерство образования Туркменистана.

Книга состоит из восьми разделов: «Моя семья и я», «Повседневная жизнь», «Туркменистан и Япония», «Общество и я», «Природа и я», «Культура и я», «Путешествия и я», «Моё будущее».

Каждый раздел оформлен соответствующими иллюстрациями и содержит тексты, диалоги, упражнения, информацию по грамматике. В конце учебника представлен словарь.

Главной особенностью учебника является то, что лексика и тексты, вошедшие в учебник, снабжены аудиозаписями.

Учебник подготовлен с учётом современных требований к методике преподавания иностранных языков.