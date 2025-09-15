В Туркменистане вышел в свет 4-й номер журнала «Билим»

В Туркменистане вышел в свет 4-й номер научно-методического журнала «Билим» («Знание»).

В журнале представлена информация о том, как прошли школьные каникулы в детских оздоровительных центрах в стране, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Также в этом номере журнала размещена статья о проведении традиционных августовских конференций и методических и практических занятий работников образования, в рамках подготовки учителей к новому учебному году.

В журнале также можно ознакомить с интересными статьями в рубриках «30 лет постоянного нейтралитета Туркменистана» и «Научные статьи».

В разделе «Образование до школы» опубликована статья о способах развития математических представлений у детей.

В разделе «Общеобразовательная школа» представлены статьи, посвященные таким вопросам, как методика и педагогика в системе национального образования, возможности использования искусственного интеллекта на уроках языка, перспективы преподавания немецкого языка, организация практических занятий на уроках географии, формирование коммуникативных навыков при обучении иностранным языкам.

В разделе «Среднее профессиональное образование» – статьи об инновационных методах организации уроков истории в педагогических училищах и методике преподавания доказательства теоремы Пифагора на уроках геометрии с использованием различных методов.

В разделе «Высшее образование» представлены статьи, посвященные системе образования в области литературы, искусства и культуры.