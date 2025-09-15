В Пушкинском театре Ашхабада состоится премьера спектакля «Когда сияет душа молодая»

В Государственном русском драматическом театре имени А.С. Пушкина 20 сентября состоится премьера музыкального спектакля «Когда сияет душа молодая» по пьесе заслуженного деятеля искусств Туркменистана Бильбиля Мамедова. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В постановке о жизни современной туркменской молодёжи, и, конечно же, о любви, затрагиваются также проблемы детей и родителей.

Драматург Бильбиль Мамедов написал пьесу 20 лет назад. Пьеса с успехом шла на сценах многих театров страны. Для адаптации пьесы под современного зрителя коллективом Пушкинского театра была проделана большая работа: заведующий литературным отделом Максат Худайгулыев перевел текст пьесы на русский язык; переводом стихов – а их в пьесе довольно много – занялся режиссёр Кыяс Гурбанов.

Музыку к стихам подбирали музыкальный оформитель Бегенч Какаев, актёры Алина Андронова и Святослав Лавин. Хореограф Марал Хемрагулыева при активном участии актёра Андрея Павлова ставила танцы.

В спектакле так много песен и танцев, что его с полным правом можно считать мюзиклом, отмечает источник.