В Ашхабаде начали работать новые автобусы Yutong

В столице Туркменистана на городские маршруты вышли новые пассажирские автобусы марки Yutong. 12-метровые трёхдверные транспортные средства с системой кондиционирования приступили к обслуживанию пассажиров.

Автобусы оснащены двигателями, соответствующими экологическим стандартам Евро-5. Оплата за проезд производится через цифровую систему.

Транспортные средства имеют устройства для отслеживания посадки и высадки пассажиров. Установлена система контроля движения автобуса и работы водителя с использованием видеонаблюдения, GPS и видеокамер.

В автобусах предусмотрены условия для пассажиров с ограниченными возможностями и система голосового оповещения о прибытии на остановки.

Всего в рамках обновления городского автопарка в Ашхабад поступило 700 единиц новых автобусов китайского производства.