Авиакомпания «Туркменистан» обновила расписание внутренних рейсов

Авиакомпания «Туркменистан» опубликовала обновленное расписание внутренних авиарейсов, которое вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Новый график включает регулярные рейсы между всеми крупными городами страны.

Согласно новому расписанию, авиакомпания выполняет ежедневные рейсы по основным направлениям: Ашхабад – Дашогуз, Ашхабад – Туркменабад, Ашхабад – Туркменбаши и Ашхабад – Мары. Также предусмотрены регулярные рейсы в города Балканабад и Керки с различной периодичностью в течение недели.

Наиболее интенсивным остается воздушное сообщение между столицей и Дашогузом – ежедневно выполняется четыре рейса: утренний в 06:00, два вечерних в 18:00 и 21:50, а также дополнительные рейсы в отдельные дни недели. Аналогичная схема действует для направления Ашхабад – Туркменабад.

Между региональными центрами также организовано прямое авиасообщение. В частности, выполняются рейсы Дашогуз – Балканабад, Туркменабад – Дашогуз, Мары – Дашогуз и другие.

Авиакомпания отмечает, что время вылета может изменяться в зависимости от эксплуатационных требований. Некоторые поздние рейсы прибывают в пункт назначения на следующий день.

С подробным расписанием всех рейсов, включая дни недели выполнения полетов и точное время вылета и прилета, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании «Туркменистан». Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах перед планированием поездки.