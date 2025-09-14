Туркменские производители продуктов питания примут участие в WorldFood Moscow 2025

Туркменские компании представят свою продукцию на международной выставке WorldFood Moscow 2025, которая пройдет в Москве с 16 по 19 сентября текущего года. Ежегодное мероприятие пищевой промышленности собирает участников из разных стран, включая Туркменистан, сообщается на официальном сайте выставки.

В этом году WorldFood Moscow объединит более 1 тыс. 100 компаний из 31 страны, среди которых Алжир, Бразилия, Китай, Италия, Казахстан, Турция, ОАЭ, Республика Корея, Саудовская Аравия и другие. Посетителям представят новые продукты в категориях продовольствия, напитков, кондитерских изделий, органических и здоровых продуктов, фруктов и овощей, замороженных и консервированных продуктов, масел и соусов.

Туркменистан на выставке представят такие компании, как NesilCoffee, Tibet Türkmen и Oguz Ýol. Tibet Türkmen известна на международном рынке брендами Balşeker, Kirpi и Kenton и специализируется на сладостях — шоколаде, завтраках, зефире и мармеладе. NesilCoffee запустила один из крупнейших в Центральной Азии заводов по производству кофе. Oguz Ýol выращивает помидоры, яблоки, персики и виноград в современных теплицах в Каахкинском этрапе.

WorldFood Moscow открывает возможности для производителей, экспортеров, импортеров и дистрибьюторов, способствуя международному сотрудничеству, выходу туркменских компаний на мировой рынок и установлению новых деловых связей.

Кроме того, Туркменистан представит национальный павильон на международной выставке Halal Expo 2025, которая пройдет в стамбульском выставочном центре Istanbul Expo Center с 26 по 29 ноября текущего года.