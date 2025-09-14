Туркменистан и Германия нацелены на развитие прямых контактов между бизнес-кругами

Туркменистан и Германия обсудили развитие прямых контактов между деловыми кругами и торгово-промышленными палатами двух стран. Соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе встречи Консула Туркменистана в ФРГ Мурада Озбекбаева с руководством федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщили в среду официальные СМИ Туркменистана.

В обсуждении приняли участие государственный секретарь Министерства экономики, транспорта, сельского хозяйства и виноградарства Петру Дик-Вальтер и представители Торгово-промышленной палаты Рейн-Гессен.

Встреча Мурада Озбекбаева с руководством федеральной земли Рейнланд-Пфальц, сентябрь, 2025 г., Германия (Фото: ТНР)

Участники переговоров определили ключевые сферы для взаимовыгодного партнерства. В их число вошли энергетический сектор, химическая промышленность, аграрная отрасль, фармацевтика, биотехнологии, машиностроительная индустрия и высокотехнологичные производства.

На встрече также рассматривались вопросы проведения деловых визитов и организации совместных бизнес-мероприятий между представителями деловых кругов Туркменистана и Германии.

Туркменские предприниматели с 22 сентября по 9 октября 2025 года примут участие в программе «Бизнес-партнёрство с Германией» вместе с коллегами из Казахстана.