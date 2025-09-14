Транзит нефти Туркменистана, Казахстана через Баку достиг 2,887 млн тонн

Доля транзитной нефти Туркменистана и Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-августе составила 2,887 млн. тонн.

Как сообщил в пятницу АЗЕРТАДЖ, ссылаясь на Госкомитет по статистике страны, общий объем транзита нефти из Туркменистана и Казахстана составил 15,7 процента от общего объема прокачки.

На долю азербайджанской нефти пришлось 84,3 процента, то есть 15,469 млн тонн нефти.

За отчетный период объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составил 18,365 млн. тонн нефти.

Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) — это трубопровод длиной 1 768 километров, по которому сырая нефть транспортируется из Каспийского моря в Средиземное море. Он начинается в Баку, Азербайджан, и проходит через Грузию, а затем заканчивается в турецком порту Джейхан на побережье Средиземного моря.