ПРООН провела встречу по обновлению ОНУВ Туркменистана

В Ашхабаде 12 сентября состоялась рабочая встреча, посвящённая процессу обновления Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ 3.0) Туркменистана в рамках обязательств по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Парижскому соглашению по климату.

Встречу провела Программа развития ООН (ПРООН) при координации Министерства иностранных дел Туркменистана и при поддержке Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Цель мероприятия заключалась в ознакомлении участников с ключевыми принципами, методологией и этапами подготовки обновлённого ОНУВ 3.0, а также в обсуждении его содержания и предстоящих задач.

В работе встречи приняли участие представители государственных органов, международных организаций и научных кругов.

В ходе встречи обсуждались направления, которые будут отражены в обновлённом ОНУВ 3.0. В частности, планируется более детально зафиксировать обязательства страны по сокращению выбросов парниковых газов, расширить разделы, посвящённые адаптации, а также включить вопросы биоразнообразия, деградации земель и климатического финансирования с указанием конкретных источников. Особое внимание в документе будет уделено вовлечению частного сектора в реализацию климатических мер и обеспечению социальной инклюзивности.

Фархат Орунов, Программный аналитик экологического портфеля ПРООН в Туркменистане отметил:

“Подготовка обновленного Национально определяемого вклада — это не только выполнение международных обязательств Туркменистана в рамках Парижского соглашения, но и стратегическая возможность заложить основу для устойчивого развития, повышения климатической устойчивости и зеленого экономического роста страны. ПРООН рассматривает поддержку этого процесса как важнейший элемент глобальной инициативы по укреплению потенциала стран в области климатических действий. Мы придаем особое значение тому, что данная встреча объединяет представителей государственных органов, научных кругов, международных партнеров и гражданского общества”.

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) являются элементом Парижского соглашения и важнейшим инструментом достижения его долгосрочных целей. ОНУВ отражает усилия Туркменистана по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата. В рамках глобальной инициативы ПРООН «Климатическое обещание 2» ПРООН в Туркменистане оказывает поддержку процессу подготовки и обновления ОНУВ.

В рамках инициативы «Климатическое обещание 2» ПРООН оказала содействие в проведении дополнительного анализа текущего ОНУВ, который позволил выявить существующие пробелы и определить новые возможности для повышения климатических амбиций Туркменистана в части сокращения выбросов парниковых газов.