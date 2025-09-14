Президент Туркменистана утвердил проведение инвестиционного форума высокого уровня в Авaзе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление об организации инвестиционного форума высокого уровня, который состоится 18–19 сентября 2025 года в Национальной туристической зоне Авaза. Форум нацелен на привлечение как зарубежных, так и внутренних инвестиций, повышение эффективности инвестиционной политики Туркменистана, расширение экспортного потенциала и укрепление международного экономического сотрудничества, сообщили в пятницу официальные СМИ Туркменистана.

Согласно распоряжению, Министерству финансов и экономики и Министерству иностранных дел Туркменистана предписано обеспечить проведение мероприятия на высоком уровне. Форум станет ключевой платформой для презентации новых экономических инициатив и инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта, цифровых технологий и сельского хозяйства.

Мероприятие проводится в рамках национальной стратегии развития «Возрождение новой эпохи могучего государства», направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического роста и продвижение интеграции Туркменистана в мировую экономику.

Национальная туристическая зона «Авaза» примет инвестиционный форум TIF 2025, предоставляя площадку для диалога по вопросам экономического развития, привлечения инвестиций и укрепления международного партнерства.