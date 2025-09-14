Казахстанские инвесторы вложили в экономику Туркменистана $16,1 млн

Казахстанские инвесторы направили в экономику Туркменистана $16,1 млн, сообщил сенатор Сергей Ершов на заседании Сената. Об этом сообщило в четверг издание Казинформ.

Согласно сообщению, казахстанские депутаты одобрили закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций».

Документ, как отметил сенатор Амангельды Нугманов, призван обеспечить прозрачные и стабильные условия для ведения бизнеса, а также закрепить четкие гарантии и обязательства по защите интересов инвесторов обеих стран. По его словам, соглашение впервые фиксирует на межгосударственном уровне механизмы поддержки инвестиционных процессов в разных сферах — от государственных до частных.

Особое внимание уделено энергетическому сотрудничеству. Казахстан выразил готовность участвовать в разработке газоконденсатных месторождений Туркменистана и развитии трубопроводной инфраструктуры. При этом отдельное соглашение о партнерстве в газовой отрасли подписали компании QazaqGaz и «Туркменгаз».

В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг $555,7 млн долларов. Из Туркменистана в Казахстан привлечено прямых иностранных инвестиций на $0,4 млн долларов. В числе перспективных направлений сотрудничества стороны рассматривают транспортные проекты, а также совместные инициативы в сфере ремонта и модернизации техники.

В августе текущего года Балканский велаят Туркменистана и Мангистауская область Казахстана поддержали инициативу восстановления 5-дневного безвизового режима для жителей приграничных территорий.