Сегодня в Ашхабаде прошла XXVI конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира.

Конференция была проведена в Центре общественных организаций Туркменистана в честь 34-й годовщины независимости страны.

Как сообщает ТДХ, в форуме приняли участие представители туркменских диаспор из ряда зарубежных государств и делегаты со всех регионов Туркменистана.

В ходе конференции было заслушано приветственное Обращение Президента Сердара Бердымухамедова к её участникам.

«Уверен, что данный форум, проводимый в канун национального праздника – Дня независимости Туркменистана, вдохновляющего на высокие цели на светлом пути прогресса, могущества и процветания, будет иметь большое значение в дальнейшем укреплении нашего единства, сплочённости и братских отношений», — отметил Президент в своем поздравительном послании.

Рассмотренные на очередной конференции важные вопросы призваны способствовать дальнейшему повышению значимости деятельности Гуманитарной ассоциации туркмен мира и развитию конструктивных межгосударственных отношений, отмечает источник.