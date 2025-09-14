Внешэкономбанк Туркменистана объявляет тендер на установку водонагревательных бойлеров

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана объявляет открытый тендер на проведение работ по установке двух водонагревательных бойлеров в котельной жилого дома №122, принадлежащего банку и расположенного вдоль проспекта Нейтрального Туркменистана

Желающие принять участие в тендере могут получить соответствующую информацию по указанному ниже адресу ежедневно с 09:30 до 17:00.

Тендерные предложения принимаются по указанному адресу в течение 30 рабочих дней со дня опубликования объявления.

Телефоны для справок:

+993 12 40-62-54

+993 12 40-65-42