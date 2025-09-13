Хлебокомбинат на востоке Туркменистана произвел 13 602 тонны муки

Предприятие по производству хлебопродуктов «Достлук», расположенное в Койтендагском этрапе Лебапского велаята, с начала года переработало 18 136 тонн пшеницы и произвело 13 602 тонны муки, что означает перевыполнение предприятием плана за соответствующий период.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», на предприятии, снабжающем мукой Керкинский, Ходжамбазский и Койтендагский этрапы в две смены трудятся 440 квалифицированных рабочих.

Оснащенный передовыми технологиями хлебокомбинат ежедневно производит от 85 до 90 тонн муки, что превышает месячный план производства.

Здесь налажена не только переработка пшеницы, но и очистка риса: с начала текущего года было подготовлено и предложено потребителям 930 тонн риса, отмечает источник.