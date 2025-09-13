Таможенники Туркменистана участвовали в онлайн-встречах в рамках проекта GIZ

Представители Государственной таможенной службы Туркменистана приняли участие в двух онлайн-мероприятиях, организованных 11 сентября при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках Регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (TFCA).

Как сообщает таможенная служба, в первой онлайн-встрече участники Рабочей группы по транспорту и транзиту Центральной Азии рассмотрели подготовленную Концепцию развития транспортного и транзитного потенциала региона и обсудили дальнейшие шаги по её доработке и согласованию. Особое внимание было уделено вопросам совершенствования сотрудничества между национальными комитетами по упрощению процедур торговли (НКПУПТ), а также реализации положений Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, в частности статьи 7.8 «Ускоренные поставки».

Вторая онлайн-встреча была посвящена вопросам внедрения ключевых показателей эффективности (KPI) в деятельность таможенных органов. Международные эксперты отметили, что в 2024 году Всемирная таможенная организация разработала и рекомендовала странам-участницам применять в своей практике методологию оценки эффективности таможенных органов. В ходе данной встречи таможенники Центральной Азии обсудили практические аспекты применения этой методологии, а также получили консультации по организации работы в соответствии с международными стандартами, отмечает источник.