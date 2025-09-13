Сердар Бердымухамедов поздравил участников конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное обращение участникам XXVI конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира, которая начинает работу сегодня, сообщает ТДХ.

«Уверен, что данный форум, проводимый в канун национального праздника – Дня независимости Туркменистана, вдохновляющего на высокие цели на светлом пути прогресса, могущества и процветания, будет иметь большое значение в дальнейшем укреплении нашего единства, сплочённости и братских отношений», — отметил Президент.

Особо следует отметить деятельность Гуманитарной ассоциации туркмен мира, а также её членов, определивших патриотизм своим приоритетом, их работу по широкой популяризации в мире инициатив Национального Лидера туркменского народа, имеющих всеобщее значение, реализуемой страной политики, а также берущих свои истоки из тысячелетней истории принципов миролюбия, дружбы, нейтралитета и гуманизма, по внесению вклада в многовекторное развитие Туркменистана и братских отношений, говорится в Обращении.

Сегодня высокий международный авторитет страны признан мировым сообществом, активно поддерживаются выдвигаемые инициативы. Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана», принятая 21 марта 2025 года на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций – это высокая оценка, данная доктрине нейтралитета, берущей начало из глубины тысячелетий.

«Ещё раз искренне поздравляю вас с началом работы XXVI конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира! Желаю крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в вашей благородной деятельности по дальнейшему приумножению авторитета и славы нашей суверенной Отчизны, укреплению дружественных и братских отношений!», — заключил Президент.