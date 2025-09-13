Президент Туркменистана оставил памятную запись в комплексе пограничного отряда Sarahs

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий ВС страны генерал армии Сердар Бердымухамедов оставил памятную запись в Книге почетных записей нового комплекса пограничного отряда Sarahs.

Как сообщает TDH, в ходе церемониального визита в новый комплекс зданий пограничного отряда Государственной пограничной службы глава государства принял участие в торжественных мероприятиях.

После ознакомления с техническим оснащением и условиями службы Президент оставил памятную запись в специальной книге.

От имени пограничников главе Туркменистана был преподнесен в подарок туркменский ковер.