Президент Туркменистана осмотрел новые жилые комплексы для военнослужащих в Серахсе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов осмотрел современные жилые комплексы для военнослужащих пограничных войск и их семей, построенные на территории нового комплекса Серахсского погранотряда.

Как сообщает TDH, на территории комплекса зданий Серахсского погранотряда Государственной пограничной службы предусмотрены четыре современных жилых комплекса на 36 квартир, рассчитанных на 144 семьи. Инфраструктура включает магазин, детскую игровую и спортивные площадки.

Создание комфортных условий для службы и проживания военнослужащих является одним из приоритетных направлений военной реформы, проводимой в стране. На государственном уровне уделяется особое внимание обеспечению необходимых условий для военнослужащих, выполняющих миссию по защите Отечества.

Архитектурное решение и отделка новых домов отвечают современным требованиям. В просторных светлых гостиных, детских комнатах и спальнях установлена современная мебель. Кухни оснащены передовым оборудованием, каждый дом имеет системы отопления и охлаждения.

В ходе беседы с военнослужащим и членами его семьи, переехавшими в новый дом, Президент поинтересовался созданными условиями. Пограничник выразил признательность за возможности выполнения служебного долга и комфортного проживания семьи, заверив в успешном выполнении священного долга по обеспечению мира в стране.

Глава государства отметил, что работа по созданию благоприятных условий для жизни пограничников и их семей будет продолжена, и вручил подарки членам семьи.