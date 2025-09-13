Президент Туркменистана ознакомился с цифровыми системами охраны госграницы в Серахсе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе визита в новый комплекс пограничного отряда Sarahs ознакомился с современными системами видеонаблюдения и цифровыми технологиями охраны государственной границы.

Как сообщает агентство TDH, глава государства посетил административное здание комплекса Серахсского погранотряда, где военнослужащий доложил Верховному Главнокомандующему ВС о службе по охране госграницы с использованием средств видеонаблюдения.

Техническое оснащение здания полностью соответствует международным стандартам. Современные технологии и новейшее оборудование свидетельствуют об укреплении материально-технической базы Национальной армии и успешном внедрении цифровых систем во всех структурах.

Установленное передовое оборудование и средства связи обеспечивают круглосуточное наблюдение и контроль за обстановкой на государственной границе. В рамках укрепления материально-технической базы пограничных подразделений постоянно нейтрального Туркменистана систематически проводится оснащение современными техническими средствами.

Военнослужащий от имени личного состава Вооруженных Сил заверил Президента в преданном выполнении священного долга по защите Родины. Глава государства пожелал военнослужащему успехов в ответственной службе.