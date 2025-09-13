Президент Туркменистана вручил начальнику погранслужбы ключи от новых автомобилей

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вручил ключи от новых автомобилей начальнику Государственной пограничной службы генерал-майору Язгелди Нурыеву по случаю открытия нового комплекса зданий погранотряда Sarahs.

Как сообщает TDH, в завершение торжественной церемонии открытия нового комплекса Серахсского пограничного отряда глава государства провел церемонию вручения автомобилей руководству Государственной пограничной службы Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил руководителей военных и правоохранительных органов страны с открытием нового комплекса зданий.

Руководители военных и правоохранительных органов заверили главу государства в том, что с честью выполнят свой священный долг по обеспечению мира и спокойствия в стране. Они выразили готовность эффективно использовать предоставленную технику для решения задач по охране государственной границы.

Пожелав всем участникам церемонии успехов в служебной деятельности, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана завершил официальный визит в новый пограничный комплекс.