Глава Туркменистана ознакомился с новой военной техникой и дал поручения по обеспечению армии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе визита в пограничный комплекс в Серахсе ознакомился с новой военной техникой с высокими боевыми характеристиками и дал поручения по улучшению материально-технического обеспечения военнослужащих.

Как сообщает TDH, в рамках посещения нового комплекса пограничного отряда Sarahs глава государства изучил уникальные особенности представленной военной техники, поступившей на вооружение военных структур.

Президент подчеркнул, что материально-техническая база военных и правоохранительных органов страны будет неуклонно укрепляться. Особое внимание, по его словам, следует уделять повышению профессионального уровня военнослужащих, молодых солдат и командиров, эксплуатирующих боевую технику.

В ходе визита была продемонстрирована различная военная форма, предназначенная для военнослужащих страны. Глава государства отметил важность разработки военной формы в соответствии с сезонными условиями и обеспечения высокого уровня продовольственного снабжения военнослужащих.

По итогам ознакомления Президент адресовал ряд конкретных поручений ответственным структурам по вопросам материально-технического обеспечения армии.