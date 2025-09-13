В Туркменистане издан учебник по корейскому языку для учащихся 9-х классов средних школ

В Туркменистане недавно был издан учебник по корейскому языку для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ страны. Авторы учебника Д. Союнназарова и М. Маммедова, сообщает Министерство образования Туркменистана.

В структуру учебника входят упражнения по усвоению новых слов; текст и задания к нему; грамматические упражнения; домашнее задание.

Учебник оформлен красочными иллюстрациями, связанными с изучаемыми темами. Также в книгу включен словарь, а тексты снабжены аудиозаписями.

В конце учебного пособия содержаться интересные факты о Корее, пословицы о дружбе, книгах и науке.