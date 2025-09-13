В Ашхабаде состоится приём граждан по правовым вопросам

20 сентября в здании министерства Адалат Туркменистана пройдёт совместный приём граждан по правовым вопросам. Консультации будут проводить представители ключевых правовых органов страны, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан»

В мероприятии примут участие сотрудники министерства Адалат Туркменистана, Генеральной прокуратуры Туркменистана, Верховного суда Туркменистана, а также члены Ашхабадской городской коллегии адвокатов.

Приём будет проходить с 9:00 до 12:00 по адресу: город Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 150. Граждане смогут получить консультации и разъяснения по различным правовым вопросам от представителей всех ветвей правовой системы.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 39-19-20 и 39-19-21.