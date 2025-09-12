Финал Лиги чемпионов в 2027 году пройдет в Мадриде

Финал мужской Лиги чемпионов сезона-2026/27 пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано», сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам заседания исполнительного комитета организации.

Для домашней арены «Атлетико Мадрид» это станет вторым финалом главного европейского клубного турнира после 2019 года, когда «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Также исполком постановил, что матч за Суперкубок УЕФА в 2026 году пройдет в Зальцбурге. Финал женской Лиги чемпионов в 2027 состоится на Национальном стадионе в Варшаве. Чемпионат Европы по футзалу среди игроков до 19 лет в 2027 году пройдет в Астане.

Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Тиране.