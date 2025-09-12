Туркменский языковой вуз выпустил очередной номер журнала «Вопросы филологии»

Вышел в свет третий за 2025 год номер электронного научно-методического журнала «Вопросы филологии», издаваемого Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

На первых страницах отражены ключевые события, связанные с Третьей конференцией Организации Объединённых Наций по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также проведённые в её рамках сопутствующие мероприятия.

Читатели найдут в новом номере научно-методические статьи, посвящённые правовым основам нейтралитета Туркменистана, философии мира и доверия в политике постоянно нейтрального государства, а также роли языковой политики в обеспечении глобального мира.

Авторы анализируют внешнеполитический курс Туркменистана, реализуемый в Международном году мира и доверия. Особое внимание уделено гуманистическим инициативам Туркменистана, основанным на принципах сотрудничества, доверия и дружбы, а также национальным традициям туркменского народа — миролюбию, добросердечности, гуманности, гостеприимству.

Отдельные материалы журнала посвящены вопросам роли семьи в государственности туркмен, приоритетным направлениям сотрудничества кафедр и клубов ЮНЕСКО в Туркменистане, перспективам диалога молодёжи стран Центральной Азии в рамках Международного года мира и доверия.

С содержанием нового номера журнала можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что журнал «Вопросы филологии» издается с прошлого года.

Отметим, что журнал включён в официальный Список научных журналов и изданий Туркменистана, предназначенных для публикации основных научных результатов диссертационных исследований, представляемых к защите на соискание учёных степеней. Журнал также включён в фонд Центральной научной библиотеки Академии наук Туркменистана.