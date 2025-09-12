Туркменские каратисты завоевали две бронзовые медали на чемпионате Азии в Китае

Сборная Туркменистана по карате завоевала две бронзовые медали на 23-м чемпионате Азии среди кадетов и юниоров до 21 года, который завершился в китайском городе Шаогуань. Об этом сообщила электронная газета «Золотой век».

Соревнования, организованные Азиатской федерацией карате WKF в городском округе провинции Гуандун, собрали 498 спортсменов из 30 стран. Туркменистан представляли восемь атлетов.

Первую бронзовую награду завоевал Гурбанназар Амандурдыев, выступавший в кумите среди юниоров 16-17 лет в весовой категории до 55 кг. Вторую бронзовую медаль команде принес Гарамаммет Гарамаммедов в кумите среди спортсменов до 21 года в категории до 60 кг.

Оба спортсмена тренируются в сборной Туркменистана под руководством главного тренера Айдына Чарыева, обладателя черного пояса 5-го дана.

Всемирная федерация карате (WKF) объединяет 200 стран пяти континентальных федераций и является единственной организацией карате, признанной Международным олимпийским комитетом. В федерацию входят более 100 млн спортсменов.