Туркменистан объявил тендер на строительство мечети в Азербайджане

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер в форме запроса котировок на проектирование и строительство мечети в городе Физули Азербайджанской Республики. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Согласно условиям тендера, заявки и предложения от заинтересованных организаций принимаются до 22 сентября 2025 года включительно. Документы необходимо подавать в Управление маркетинга и внешнеэкономических связей Министерства строительства и архитектуры Туркменистана по адресу: Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 84.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 44-46-77, 44-46-64.