Туркменистан объявил международный тендер на поставку запчастей для буксировочного судна

Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана объявила международный открытый тендер на поставку необходимых запчастей и оборудования для буксировочного судна «Гудрат». Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Для участия в тендере компаниям необходимо подать письменную заявку с указанием полного наименования организации, правового статуса, страны регистрации, контактных данных, а также информации о финансовом положении за последние три года и опыте работы.

Стоимость тендерной документации составляет 250 долларов с учетом НДС. Местные компании могут произвести оплату в национальной валюте.

Заявки на участие принимаются до 16:00 местного времени 10 октября 2025 года. Тендерные предложения должны быть поданы до 10 ноября 2025 года.

Документы необходимо направлять в запечатанном конверте с указанием наименования проекта по адресу: 745000, Туркменистан, Балканский велаят, город Туркменбаши, улица Шагадам 8 «А», Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана.

Справочные телефоны: +993 (65) 54 44 51, +993 (243) 6 07 46, 6 07 42, факс: 6 07 44.

Ведомство подчеркивает, что не несет ответственности за затраты участников на подготовку тендерной документации.