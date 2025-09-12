Минстрой Туркменистана объявил тендер на строительные работы в творческом центре «Джахан»

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило тендер в виде котировки на проведение строительных работ в творческом центре «Джахан» хякимлика города Ашхабад. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Строительные работы будут проводиться согласно техническому заданию. Заявки и предложения заинтересованных сторон принимаются в установленном порядке и регистрируются в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей Министерства строительства и архитектуры Туркменистана.

Прием документов осуществляется до 22 сентября 2025 года по адресу: г. Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 84.

За справками можно обращаться по телефонам: 44-46-77, 44-46-64.