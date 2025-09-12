МИД Туркменистана осудил удары Израиля по Дохе

Туркменистан осуждает удары Израиля по жилому району в Дохе и расценивает их как грубое нарушение международного права. Об этом говорится в заявлении МИД Туркменистана.

«Туркменистан осуждает удары Государства Израиль по жилому району в г.Доха и рассматривает такие действия как посягательство на суверенитет Государства Катар и грубое нарушение международного права», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что применение силы или угроза ее применения для разрешения международных споров являются недопустимыми методами.

«Применение силы либо угроза ее применения как способ разрешения любых международных вопросов считаются абсолютно неприемлемыми и идут вразрез с нормами и принципами Устава Организации Объединенных Наций», – отметили в ведомстве.