Проведение в Ашхабаде Международного форума мира и доверия в декабре 2025 года будет иметь огромное значение, так как предстоящее событие превратит Туркменистан в центр мировой дипломатии в рамках провозглашения инициативы «2025 год – Международный год мира и доверия».

Как сообщает ТДХ, форум станет важной площадкой для обмена опытом, обсуждения новых глобальных вызовов и выработки совместных решений. Это позволит стране укрепить свои позиции в глобальной миротворческой системе и привлечь внимание к её модели позитивного нейтралитета.

Опыт Туркменистана, служащий примером для других государств, демонстрирует, что принципы нейтралитета и превентивной дипломатии являются действенными инструментами для обеспечения мира и стабильности. Кроме того, активная роль страны на международной арене позволяет вносить существенный вклад в решение глобальных вопросов.

В современных условиях концепция мира и доверия является эффективным противодействием глобальным вызовам. Принятие и реализация резолюции ООН «2025 год – Международный год мира и доверия» имеет глубокое геополитическое значение, выходящее за рамки обычного документа, ибо она предлагает государствам многостороннюю платформу для достижения общих целей, независимо от их политических взглядов, и способствует созданию стабильной международной среды.

Туркменистан неизменно подчёркивает неразрывную связь мира и безопасности с экономическим развитием. В данном контексте Международный год мира и доверия выступает своего рода важной площадкой для обсуждения таких актуальных вопросов, как энергетическая безопасность, транспортная взаимосвязанность и экологическая дипломатия. Совместное решение проблем, касающихся создания надёжных и диверсифицированных маршрутов для энергоресурсов, развития транспортных коридоров, объединяющих регионы, изменения климата и эффективного использования водных ресурсов, укрепляет отношения между государствами и способствует сохранению мира.

Провозглашение 2025 года «Международным годом мира и доверия», особенно поддержка инициативы о проведении в Ашхабаде Форума в качестве кульминационного мероприятия, свидетельствует о признании международным сообществом лидирующей роли страны в деле продвижения мира, отмечает источник.