В Грузии обсудили вопрос подготовки меморандума между туркменским и сухумским вузами

Вчера в ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов и новый ректор Сухумского государственного университета Теа Джугели обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

В частности, стороны обсудили вопрос подготовки и подписания Меморандума о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Сухумским государственным университетом.

Также были рассмотрены аспекты двусторонних визитов на уровне ректоров университетов, что будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между университетами и академическими кругами двух стран.

Посол Д.Сейитмаммедов отметил значимость продолжения традиционно тесного сотрудничества между Посольством Туркменистана и университетом, подчеркнув богатый опыт успешных совместных инициатив в образовательной, научной и культурной сферах.

Со своей стороны, ректор выразила готовность активно поддержать инициативы по развитию совместных академических и культурных проектов и укреплению партнерства между двумя странами, сообщает МИД Туркменистана.