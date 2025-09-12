В Ашхабаде открылась персональная выставка картин Нуриддина Ниязова «Земля — наш дом»

В Ашхабаде, в Выставочном центре изобразительных искусств Министерства культуры Туркменистана открылась персональная выставка живописных работ Нуриддина Ниязова, посвященная 75-летию художника. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Нуриддин Ниязов родился в городе Керки. Профессиональное образование получил в художественном училище в Душанбе. В своем творчестве предпочтение отдает таким жанрам, как авангардизм и сюрреализм.

Такое предпочтение не случайно – кумирами его всегда были итальянские художники эпохи Возрождения и величайший сюрреалист XX века Сальвадор Дали.

В каталог, подготовленный к этой юбилейной выставке под названием «Земля — наш дом», включены пять свидетельств авторских прав по результатам исследования на имя Нуриддина Ниязова. Он является Почетным академиком Института истории народов Средней Азии имени Махпират города Ташкента.

Более того, художник увлекается поэзией и стихосложением. Так, каталог выставки начинается с фрагментов из его поэмы «Jeýhyn akýar». На торжественном открытии выставки юбиляр продекламировал посетителям одно из своих стихотворений.

На свой юбилей Н. Ниязов выставил 70 картин разных по тематике и жанру. Основная тема – хрупкость существования нашей планеты. Две его работы «Зов Земли» и «Мольба Земли» обращены к человеку с призывом — осознать, что Земля стоит перед глобальным кризисом, который необходимо решить.

Подготовиться к катаклизмам, быть начеку и не усугублять итак критическую экологическую ситуацию на земле – вот, что хочет донести художник через свои полотна.

Значительное место в экспозиции занимают картины из цикла «Мир поэзии Махтумкули», написанные в жанре символизма.

Юбиляр познакомил публику со своим циклом картин «Мир Леонардо да Винчи». Здесь наиболее часто художник изображает Мону Лизу (Джоконду).