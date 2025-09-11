Apple представила ремешок через плечо для iPhone стоимостью

Купертино – Компания Apple анонсировала выпуск нового аксессуара Crossbody Strap – ремешка через плечо для смартфонов iPhone. Устройство позволяет носить телефон на подвеске и оснащено магнитным креплением, сообщает iphones.ru.

Стоимость ремешка составляет $59. Однако для его использования потребуется приобрести дополнительно совместимый чехол от Apple, цена которого также составляет $59. Таким образом, общая стоимость комплекта для ношения iPhone на ремешке достигает $118.

Ремешок Crossbody Strap предназначен для удобного ношения смартфона и обеспечивает быстрый доступ к устройству благодаря магнитной системе крепления. Аксессуар не может быть установлен непосредственно на iPhone без использования специального чехла.