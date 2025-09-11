Apple представила новый iPhone Air и линейку iPhone 17

Компания Apple на презентации «Awe Dropping» представила новую линейку смартфонов iPhone 17, включающую модели iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и принципиально новый iPhone Air. Главным нововведением стала поддержка проводной зарядки мощностью 40 Вт для всех моделей серии, кроме iPhone Air, а также выпуск нового динамического адаптера питания мощностью до 60 Вт, способного зарядить смартфон до 50% всего за 20 минут.

iPhone Air получил ограничения по мощности зарядки до 20 Вт как для проводного, так и для беспроводного режима. Это связано с ультратонким корпусом толщиной 5,64 мм. При этом, несмотря на меньший аккумулятор, устройство заряжается от 0 до 50% менее чем за полчаса.

Модели iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max сохранили поддержку беспроводной зарядки MagSafe мощностью 25 Вт. Pro-версии смартфонов, выпускаемые исключительно с поддержкой eSIM, получили увеличенные аккумуляторы: iPhone 17 Pro — 4252 мАч (против 3988 мАч с физической SIM), iPhone 17 Pro Max — 5088 мАч (против 4823 мАч). Это позволило увеличить автономность устройств — iPhone 17 Pro Max способен воспроизводить видео до 37 часов. На рынках Китая и Индии сохраняется возможность использования физических SIM-карт.